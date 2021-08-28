Thodex reklamında oynayan 'ünlüler' hakkında suç duyurusu

Thodex kripto para borsasının reklamlarında oynayan mankenler, oyuncular ve şarkıcılar hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer, 108 milyon dolarlık vurgun yaptıktan sonra kayıplara karışmıştı.

CNN TÜRK'ten Ceylan Sever'in haberine göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, yapılan suç duyurusu dilekçesinde Thodex kripto para borsasının reklamlarında oynayan ünlüler ve "bu borsaya paranızı yatırın" diyen ekonomistin banka hesaplarının incelenmesi istendi. Şüpheli şahısların Thodex reklamından sonra elde ettikleri mal varlıklarının da tespiti talep edildi. Ayrıca ekonomist Erkan Öz ve aralarında Özge Ulusoy, Ebru Şallı, Burcu Esmersoy gibi isimlerin de bulunduğu 20 ünlü isimle Faruk Fatih Özer'in arasındaki görüşme kayıtlarının incelenmesi istendi.

Thodex mağdurları avukatı Sinan Keskin, "Fatih Faruk Özer’in irtibatlı olduğu, organizasyonda yer alan manken, oyuncu ve kamuoyuna mal olmuş çeşitli kişiler hakkında da bu irtibatın ortaya çıkartılması için savcılığa suç duyurusunda bulunduk" dedi.