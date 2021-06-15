2 milyar dolarlık Thodex vurgunu yapılmadan önce Fatih Özer 'bakanlığa çağırıldı'

Ülkücü mafya Sedat Peker’in “kara para aklama” soruşturması kapsamında aranan SBK Holding’in sahibi Sezgin Baran Korkmaz’ın yurtdışına kaçmadan önce İçişleri Bakanlığı’na çağrıldığı iddialarına benzer bir iddia da kripto para borsası Thodex’in kurucusu firari Faruk Fatih Özer için geldi.

“shiftdelete.net” internet sitesinin kurucusu Hakkı Alkan, Özer’in kaçmadan bir hafta önce ‘bakanlığa’ çağrılarak toplantı yapıldığını ileri sürdü. Thodex’in reklamlarında yer alan Hakkı Alkan, Özer’in yurtdışına kaçmasına ilişkin bir “YouTube” kanalında açıklamalar yaptı. Alkan, bir yıl önce bir ajans tarafından kendisine Thodex için reklam teklifi geldiğini aktararak Thodex vurgunundan ve Özer’in kaçmasından önce bir bakanlıktan kendisine bir “sinyal” geldiğini söyledi. Alkan, “Sinyal üzerine bakanlıktan Thodex’in kurucusu hakkında iletişim bilgisi talebinde bulundular bana. Tanışıklığım zaten yok. Bilgileri buldum, teslim ettim. Ondan sonra toplantıya çağırdılar. O hafta ne olduysa kaçtı gitti” dedi.

Türkiye’de faaliyet gösteren kripto para borsası Thodex’in sahibi Özer, 20 Nisan 2021’de yurtdışına kaçtı. Thodex sistemini kapatan Özer’in yaklaşık 400 bin kişiyi mağdur ettiği ve 2 milyar dolarla kaçtığı iddia ediliyor.