Thodex kurucusu emniyette ifade vermeyi reddetti

Kripto para platformu Thodex üzerinden binlerce kişiyi dolandırdığı öne sürülen Faruk Fatih Özer, emniyette ifade vermeyi reddetti. Özer’in yazılı ifadeye dökülmeyen mülakatta, “Kripto hesapların olduğu soğuk cüzdanım yok. Herkesin parasını verdik, zarar ettik. Batık durumdayım” dediği öne sürüldü.
Hürriyet’ten Çetin Aydın’ın haberine göre, Özer, savcılıktaki ifadesinde “Detaylı ifademi Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi heyetine 12 Haziran tarihinde anlatacağım” dedi. İfadesinin ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Faruk Fatih Özer tutuklanarak cezaevine gönderildi.