Thodex davasında karar çıktı: Faruk Fatih Özer'e 11 bin 196 yıl hapis cezası

Arnavutluk'ta yakalanıp Türkiye'ye getirilen kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in dolandırıcılıktan yargılandığı davadan karar çıktı.

Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi Özer'i, “örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olmak”, “nitelikli dolandırıcılık” “mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından toplam 11 bin 196 yıl hapse çarptırdı.

Sanıklar Faruk Fatih Özer, Güven Özer ve Serap Özer bir müşteki yönünden “bilişim sistemleri kullanmak suretiyle dolandırıcılık” suçundan ayrı ayrı 6 yıl 4 ay 15 gün hapis ve 135 milyon TL adli para cezasına mahkum edildi.

16 sanık hakkında ise delil yetersizliği gerekçesiyle “nitelikli dolandırıcılık” suçundan beraat kararı verildi. Mahkeme, bu hükümle birlikte 4 sanığın tahliyesine karar verdi.

Dosyaya göre; Thodex 2 bin 27 kişiyi mağdur etmiş, toplam dolandırıcılık miktarı ise 257 milyon 862 bin 432 liraydı.