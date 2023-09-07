Thodex davası görüldü: 'Suç örgütü kuracak olsam bu kadar amatörce hareket etmezdim'

Hakkında toplam 40 bin 462 yıl hapis cezası istenen Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer savunmasını türküyle yaptı. Faruk Fatih Özer savunmasında Musa Eroğlu'nun seslendirdiği 'Yolun sonu görünüyor' türküsünden alıntı yaptı.

Kırmızı bültenle aranırken 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 21 sanığın yargılandığı davaya Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Faruk Fatih Özer, kardeşi Serap Özer ve 3 tutuklu sanık katıldı.

Bir önceki celse mütalaasını veren cumhuriyet savcısı Faruk Fatih Özer hakkında "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" , "Nitelikli dolandırıcılık" ve "Örgüt kurma ve yönetme" suçlarından 40 bin 562 yıl cezalandırılmasını istemişti.

'Suç örgütü kuracak olsam bu kadar amatörce hareket etmezdim'

Duruşmada savunma yapan Faruk Fatih Özer, Thodex'in yalnızca bir şirket olduğunu ve iflas ettiğini, Thodex'in suç örgütü olmadığını iddia etti. Özer, Thodex'in suç örgütü olmadığına gerekçe olarak "Dünya üzerindeki tüm kurumları yönetebilecek kadar zekiyim. Bu 22 yaşında kurduğum şirketten belli. Suç örgütü kuracak olsam bu kadar amatörce hareket etmezdim" dedi.

'Bakanlara ve milletvekillerine iftiralar atıldı'

Özer sözlerine şöyle devam etti:

"Söz konusu olan dosyada şüpheli olanların 2 seneden fazladır mağdur olduğu ortada. İllegal faliyetlerin içinde bulunacağımı kabul etmeyeceğim. Ben Arnavutlukta cezaevindeyken dahi müştekilere ödeme yaptım. Örgüt kurmuş bir liderin asla yapmayacağı bir hareket. Rica ederim biraz bu açıdan yaklaşın.

Dosyanın bu aşamaya gelmesinin nedeni Türkiye'den ve başka ülkeden bakanlarla fotoğraflarım. Benim medyada ismi geçen hiç bir bakanla ilişkim olmamıştır. Sayın bakanlara ve milletvekillerine iftiralar atıldı. Kaostan beslenen varlıklar benim şirketimin batmasından faydalandılar. Ben artık gerçeklerin sayın mahkeme heyeti tarafından görülmesini beklemekteyim."

Özer savunmasını, Musa Eroğlu'nun seslendirdiği 'Yolun sonu' türküsünden "Geçtim dünya üzerinden, ömür bir nefes derinden. Bak feleğin çemberinden yolun sonu görünüyor. Ezrailin gelir kendi, ne ağa der ne efendi. Sayılı günler tükendi yolun sonu görünüyor" alıntısıyla bitirdi.