THK’nın 'hurda' denilen uçakları sağlam çıktı

Yaz aylarında meydana gelen yangınlarda tartışma konusu olan ve Tarım Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin “Bu uçaklar hantal, hurda uçamaz, motorları çalışmıyor” dediği Türk Hava Kurumu'na (THK) ait yangın uçaklarından 4'ünün çalışabilir durumda olduğu belirlendi.

Sözcü'den Yavuz Alatan'ın haberine göre, uçakların revizyonu için Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile anlaşma da sağlandı. THK Kayyum Heyeti Başkanvekili Abdullah Kaya, kurumdaki 9 yangın söndürme uçağından 3'ünün büyük bakım ihtiyacı nedeniyle atıl durumda olduğunu 6'sının ise yangınla mücadeleye katılabileceğini öne sürdü.

Pakdemirli Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda "THK'nın elindeki uçaklar yorgun, motorları çalışmıyor. 4 milyon dolara filan olacak iş de değil olsa bile. O uçak full yakıt, 2,5 tondan fazla su atamıyor, ekonomik olması gerekiyor" demişti. Bakan yangınlar sırasında da ''Vizontele'de vardı ya, kaputu açıyorlar, motor yok. Güvensiz, binmek isteyenler buyursun binsin'' açıklaması yapmıştı.