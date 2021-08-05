THK Kayyumu: 6 uçağın ayağa kalkması için gereken para 4 milyon dolar

Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı günlerdir THK'yı suçlayan, uçaklarının işe yaramadığını propaganda eden iktidar sözcülerini adeta boşa düşüren bir açıklama yaptı.

Aşçı, Etimesgut'taki Türkkuşu Yerleşkesi'ndeki hangarlarda bekletilen kuruma ait yangın söndürme uçaklarına ilişkin, "6 uçağın ayağa kalkması için gereken para 4 milyon dolar. Bu parayı herkes verebilir. Hatta yardım kampanyası bile düzenlenebilir. Bunun için kimsenin beklemesine gerek yok" dedi.

Aşçı, THK'nin, görev talimatı olmaksızın yangın söndürmesinin mümkün olmadığına işaret ederek, "Bu mücadele kanunla OGM'ye verilmiş. Biz onlarla yaptığımız sözleşmelerle bu faaliyetleri yürüttük. Sözleşme karşılığında ücretimizi aldık. İhale kanununa göre bu işlemler yürütülüyor" diye konuştu.

Aşçı, bugün itibarıyla 21 helikopter 8 uçakla orman yangınlarını söndürme faaliyetinde bulunduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu müdahaleler sözleşme karşılığı yapılıyor. Söz konusu uçakların verdiği hizmetlerde kaç saat havada kaldıysak, ona göre fatura ederek OGM'ye gönderiyoruz. Bizim kendiliğinden hizmet verme gibi bir durumumuz yok. OGM orada bulunan arkadaşlarımıza 'Sabah 5'te kalkacaksın, şu koordinata gidip su atacaksın' demediği sürece bizim oraya gitme gibi bir durumumuz olamaz. Bu işin asıl sorumlusu OGM'dir. Onların gözetiminde biz hizmet veriyoruz."

Filoların yenilenmesi gerektiğine işaret eden Aşçı, araçların yedek parçasını bularak bakımını yaptırmanın zorlaştığını söyledi.

Uçakların yenilenmesi için finansmana ihtiyaç duyulduğunu bildiren Aşçı, şöyle devam etti:

"Var olan uçakların bakımlarının yapılması için TUSAŞ ile görüşüyoruz. 1 aydır da jandarma ve polis vakıflarıyla uçakların tamiratı ve onların eğitim, gözetleme, keşif ve AFAD operasyonlarında kullanmak için görüşüyoruz. Dün de Sayın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geldi. Onlar da bu uçakların hizmette tutulabilmesi için ne yapılabileceğini sordu. Bizim her yardıma kapımız açık. Uçaklar inşallah yardımlarla hayata döner."

'Yardım için kimsenin beklemesine gerek yok'

Aşçı, Etimesgut'taki Türkkuşu Yerleşkesi'ndeki hangarlarda bekletilen THK'ye ait yangın söndürme uçaklarının orman yangınlarıyla mücadelede kullanılmadığına dair tartışmalara da değinerek, "6 uçağın ayağa kalması için gereken para 4 milyon dolar. Bu parayı herkes verebilir. Bağış yapabilirler, hesap numaralarımıza veya SMS ile yardımda bulunabilirler. Hatta yardım kampanyası bile düzenlenebilir. Bunun için kimsenin beklemesine gerek yok." ifadesini kullandı.