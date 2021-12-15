THK Genel Başkanı Aşçı'nın istifası 3 ay sonra kabul edildi

Türk Hava Kurumu (THK) Genel Başkanı Cenap Aşçı’nın istifası, Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından 3 ay sonra kabul edildi. Eski THK Denetim Kurulu Başkanı Bayram Duman, THK'nın yeni başkanının Ali Yüksel olduğunu belirtti.

THK Genel Başkanı Cenap Aşçı, geçtiğimiz aylarda istifa etmek için mahkemeye dilekçe vermişti. Dilekçenin yanıtlanması uzun sürünce Aşçı, karar verilmesini istediğine ilişkin bir de açıklama yapmıştı. Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi Aşçı’nın istifasını bugün kabul etti.

Yangınlarda Aşcı başkanlığındaki kayyum heyeti tarafından yönetilen Türk Hava Kurumu tartışma konusu olurken, Cenap Aşçı’nın CNN Türk’te katıldığı bir programda sarf ettiği sözler tepki çekmişti. Aşçı, "Bu akşam özel bir durumum vardı. Çocukluğundan beri büyüttüğümüz bir kızımızın düğünü vardı, oraya gitmek zorunda kaldım" demişti. (ANKA)