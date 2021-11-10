THK Başkanı iki ayda iki kez istifasını verdi, yine kabul edilmeyince fiilen bıraktı

Orman yangınları sırasında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile karşı karşıya geldikten sonra 1 Eylül’de mahkemeye istifa dilekçesi veren, talebi kabul görmeyince 6 Ekim’de dilekçesini yineleyen Türk Hava Kurumu Kayyım Heyeti Başkanı Cenap Aşcı, ikinci istifa dilekçesi de kabul edilmeyince görevi fiilen bıraktı.

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre; Aşçı’nın günlerdir hiçbir belgenin altına imza atmadığı, yerine Abdullah Kaya’nın vekalet ettiği öğrenildi. Öte yandan T24’ün, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin THK ile ilgili sözlerini sormak için ulaştığı Aşçı, “Kurum adına bir ifade kullanamam çünkü istifa ettim” değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Pakdemirli ile karşı karşıya gelmişti

Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından 2019 yılının Ekim ayında Adnan Zengin ve Abdullah Kaya ile birlikte Türk Hava Kurumu’na kayyum heyeti olarak atanan ve o tarihten bu yana başkanlık görevini yürüten Cenap Aşçı’nın istifası yılan hikayesine döndü.

Aşçı, orman yangınlarına müdahalede THK’nın yangın uçaklarının kullanılmaması nedeniyle başlayan tartışmalar üzerine Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile karşı karşıya gelmiş, yangın sırasında katıldığı bir televizyon programında da "Bu akşam özel bir durumum vardı. Çocukluğumdan beri büyüttüğümüz bir kızımızın düğünü vardı, oraya gitmek zorunda kaldım" ifadesiyle eleştiri konusu olmuştu.

Günlerdir hiçbir belgeye imza atmıyor

1 Eylül’de Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne istifa talebini sunan Aşçı, istifa dilekçesinde, "Hepimizin yüreğini yakan orman yangınlarında pek çok mecra THK’yi ve özellikle şahsımı odağa koymuş, linç kampanyasına kurum ve ziyadesiyle şahsım kurban edilmek istenmiştir" ifadesini kullanmıştı.

Aşçı, talebi kabul görmeyince 6 Ekim’de istifa dilekçesini yineledi. Mahkeme, ikinci dilekçeye ilişkin de bir tasarrufta bulunmayınca Aşçı’nın fiilen görevi bıraktığı öğrenildi. Günlerdir hiçbir belgenin altına imza atmayan Aşçı’nın yerine görevi vekaleten Abdullah Kaya’nın yürüttüğü öğrenildi.

'Kurum adına bir ifade kullanmam'

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının 2022 yılı bütçesine ilişkin görüşmeler sırasında THK ile ilgili soruları da yanıtladı.

THK yetkililerinin 4 milyon dolar kaynakla THK yangın söndürme uçaklarının yeniden havalanabileceği iddiasına değinen Pakdemirli, "4 milyon dolarla filan olacak iş değil. Olsa bile niye Türk Hava Kurumu yapmadı, 130 milyon Euro bugüne kadar THK’ya para ödemişim" ifadesini kullandı.

Bakan Pakdemirli’nin sözlerini sormak için ulaşılan Cenap Aşçı ise, istifası sonrasında kurumdaki görevini fiilen sonlandırdığını belirterek, "Şu durumda kurum adına bir ifade kullanamam çünkü istifa ettim" değerlendirmesinde bulundu.