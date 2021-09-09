Theodorakis Girit'teki köy mezarlığında toprağa verildi

Dünyaca ünlü Yunan besteci Mikis Theodorakis bugün Girit Adası Hanya kentinde bulunan Galatas köyündeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Theodorakis Atina'da dün düzenlenen cenaze törenindeki gibi Yunanistan Komünist Partisi (KKE) üyelerinin ve halkın yoğun katılımıyla şarkıları eşliğinde uğurlandı.

KKE'nin haber portalı 902.gr'de Theodorakis için "Mikis'in bedeni bugün öğleden sonra halkın 'kucağı'ndan onun sevgili Girit halkının 'kucağı'na teslim edildi" denildi.

Theodorakis'in cenazesi dün başkent Atina'da düzenlenen törenin ardından Girit Adası'na getirildi.

Sabah saatlerinde Suda Limanı'nda cenaze kalabalık bir topluluk tarafından karşılandı.

Ünlü besteciyi karşılayanlar arasında Hanya halkının yanısıra Atina'dan "son veda" için Girit'e gelenler de vardı.

Cenaze KKE Genel Sekreteri Dimitris Kutsumbas'ın liderliğinde KKE Merkez Komitesi heyetince teslim alındı.

Mikis Theodorakis'in evinin bahçesi çiçekler ve bırakılan Yunanca ve farklı dillerden mesajlarla dolup taştı.

KKE Genel Sekreteri Theodorakis'in evindeki taziye defterine "Yoldaş Mikis, sana veda etmiyoruz çünkü yüreklerimizde, şarkılarımızda, günlük mücadelelerimizde, 'düşlerin rövanşı'nı almak için yaşıyorsun ve yaşayacaksın. Politik vasiyetin yeni kuşağa, halkımıza sonsuza dek yoldaşlık edecek" diye yazdı.

Hanya'da düzenlenen törenin ardından Theodorakis'in cenazesi Galatas köyüne getirildi.

Galatas köyünde Theodorakis'i yerel kıyafetleriyle köylüler karşıladı:

Giritliler Galatas'taki kilisenin dışında Theodorakis'e "Ton Andreiomeno min ton klais" adlı şarkısı ve Ritsos'un şiirinden bestelediği "Romiosini"nin sözleriyle veda ettiler.

Galatas'taki mezarlıkta "M. Theodorakis Folk Orkestrası" ve Theodorakis'in yakın dostu sanatçılar onun unutulmaz şarkılarını söylediler.