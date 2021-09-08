Atina'da halk Theodorakis'i alkışlar ve şarkılarla uğurladı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da binlerce kişi, geçen hafta yaşamını yitiren dünyaca ünlü besteci Mikis Theodorakis'i uğurlamak için cenaze töreninin yapıldığı Atina Piskoposluğu önünde bir araya geldi.

Theodorakis'in naaşının ziyarete açıldığı Pazartesi gününden bu yana piskoposluk önünde onun şarkılarıyla ve çiçeklerle sanatçıya veda eden halk bugün de cenaze töreni için meydandaydı.

Piskoposluk içinde düzenlenen törende Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou ve Yunanistan Komünist Partisi Genel Sekreteri Dimitri Kutsumbas birer konuşma yaptı.

"Diğer şeylerin yanı sıra, Mikis Theodorakis'in estetiğimiz, ahlakımız ve politik zihniyetimiz üzerinde katalizör etkisi oldu" diyen Sakellaropoulou "Şairlerimizin sözlerini her birimizin diline doladı ve onları ortak mülkümüz haline getirdi" ifadesini kullandı.

KKE Genel Sekreteri Kutsumbas, Theodorakis'e veda konuşmasında "Sana şarkılarınla veda ediyoruz çünkü dünyayı savurganca soyanlar bunu hak ediyor" dedi.

"Ağızdan ağza bir fısıltı dolaşıyor: 'Mikis olmadan farklı olurduk'. Ve bu böyle. Sen olmasaydın farklı olurduk" diyen Kutsumbas, sanatçıya "Ölümsüz! Düşlerimiz intikamını aldığında da sen orada olacaksın, büyük anlarda hep olduğun gibi" diyerek seslendi. Konuşmayı çok sayıda kişi piskoposluk önüne aktarılan yayın aracılığıyla dinledi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, SYRIZA Başkanı Aleksis Çipras'ın yanısıra çok sayıda parti liderinin ve birçok ülkeden büyükelçilerin katıldığı törene Theodorakis'in birlikte çalıştığı Maria Farantouri, George Dalaras'ın yanısıra Türkiye'den Zülfü Livaneli, Finli şarkıcı Aria Sagionma gibi farklı ülkelerden sanatçı dostları da katıldı.

Atina Devlet Orkestrası da Sintagma Metrosu'nda Theodorakis'in bestelerinden oluşan bir konser verdi.

Theodorakis'in cenazesi öğle saatlerinde piskoposluk önünde toplananların alkışları ve söylediği şarkılar eşliğinde Atina Piskoposluğu'ndan yarın toprağa verileceği Girit Hanya'ya götürülmek üzere çıkarıldı.