Theodorakis böyle söylemişti: Kızıl bayrak altındaki mücadelemiz hayatlarımızın en kutsal dönemidir

"En güzel ve güçlü yıllarını Yunanistan Komünist Partisi saflarında yaşadığını" söyleyen büyük besteci Theodorakis, bugün aramızdan ayrılırken, insanlığa sadece eserlerini değil, komünist kimliğini de miras bıraktı.
Anti-komünist yalanlara karşı her zaman büyük bir kararlılıkla karşı duran Theodorakis, hafızalara kazınan "Neden Stalin'e ve komünizme saldırıldığını biliyorum. Çünkü o onların sevgili Führerleri Adolf Hitler'i alt etti" sözlerinin de sahibiydi.
2017 yılında Atina'nın günlük gazetesi ''Ta Nea''ya sert bir mektup yazarak Avrupa Birliği ve Estonya hükümetinin anti-komünist uygulamaları üzerine açıklamalarda bulunan Theodorakis'in o sözlerini aramızdan ayrılışının ardından bir kez daha hatırlatıyoruz: