Mikis Theodorakis yaşamını yitirdi

Dünyaca ünlü Yunan besteci Mikis Theodorakis 96 yaşında yaşamını yitirdi.

Binin üzerinde eseri olan sanatçı, gençliğinde Yunanistan Komünist Partisi üyesi olarak, Yunanistan'ın modern tarihindeki önemli toplumsal olaylarda yer almıştı.

Theodorakis "Hayatımda en güçlü olduğum ve en güzel yıllarımı Yunanistan Komünist Partisi (KKE) saflarındayken yaşadım" demişti.

Zorba (1964), Z (1969) ve Serpico (1973) filmleri için bestelediği müzikleriyle de bilinen Theodorakis'in "Holokost hakkında yazılan en güzel müzik eseri" olarak nitelendirilen "Mauthausen'in Ballad'ı" olarak da bilinen "Mauthausen Üçlemesi" önemli yapıtlarından biriydi. Theodorakis, Lenin Barış Ödülü'nün de sahibiydi.