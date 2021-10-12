TGS'nin müdürü de TÜGVA'dan çıktı

Türk Hava Yolları ve Havaş ortaklığıyla kurulan Turkish Ground Services'e (TGS) dikkat çeken bir atama yapıldı.

AirportHaber'in aktardığı habere göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın kurucusu olduğu Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) Genel Merkez Koordinatörü olarak görev yapan Emrullah Fuçu, TGS'de İnsan Kaynakları Müdürü olarak görevlendirildi.

TÜGVA Yönetim Kurulu Üyesi Emrah Özgül'ün 2018’de attığı bir tweette Fuçu’dan "Genel Merkez Koordinatörü" olarak bahsettiği, atama haberinden sonra ise söz konusu paylaşımı sildiği öğrenildi. Fuçu’nun TÜGVA’daki görevini halen sürdürüp sürdürmediği ise bilinmiyor.