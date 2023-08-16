TGS: Sputnik'te greve başlıyoruz

Sputnik Türkiye, temel hak talepleri için sendikalaşan 23 çalışanını işten çıkardı. Türkiye Gazeteciler Sendikası’nda (TGS) örgütlenen çalışanlar, toplu iş sözleşmesi için yönetimle görüşmeler yürütmüştü. Ama görüşmeler, Türk ve Rus yöneticilerin sendikalı çalışanlara baskısı ve taleplerde uzlaşmaz tavrı sonrası sonlanmıştı.

Görüşmelere kapıyı tamamen kapatan Sputnik Türkiye yönetimi, daha sonra çalışanları arayarak sendikadan istifa etme baskısı yapmıştı.

TGS'den yapılan açıklamada toplu pazarlık sürecinin bilindiği üzere anlaşmazlıkla sonuçlandığı söylendi ve "Müzakere sürecinin tıkanması ve üyelerimizin kararı ile Sputnik Türkiye bürolarında greve çıkıyoruz" açıklaması yapıldı.