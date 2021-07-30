TGS: Cumhuriyet’in toplu sözleşme görüşmelerine başlanamadı

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Cumhuriyet Gazetesi'nde toplu sözleşme görüşmelerine başlanamadığını duyurdu.

TGS'nin paylaşımında, "Cumhuriyet yönetiminin TGS'nin yetkisine yaptığı itiraz 1,5 yıl sonra Yargıtay’da reddedilmiş, hukukî prosedür gereği taraflar bir araya gelmiş ancak işveren tarafı müzakereye başlamayacağını bildirmiştir" denildi.

📢 DUYURU:

Cumhuriyet’in toplu sözleşme görüşmelerine başlanamamıştır. Cumhuriyet yönetiminin TGS'nin yetkisine yaptığı itiraz 1.5 yıl sonra Yargıtay’da reddedilmiş, hukukî prosedür gereği taraflar bir araya gelmiş ancak işveren tarafı müzakereye başlamayacağını bildirmiştir. pic.twitter.com/bCiY3sFrLW — Gazeteciler Sendikası (@TGS_org_tr) July 30, 2021

Ne olmuştu?

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Küçükkaya Twitter'dan yaptığı açıklamada Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun'un sendika karşıtı tavrı nedeniyle görevine devam etmeyi uygun bulmadığını söylemişti.

Ardından Cumhuriyet Gazetesi, Küçükkaya'nın istifası ve gazetedeki sendikal faaliyetlere ilişkin yazılı açıklama yapmıştı. Açıklamada, "TGS’nin başlattığı Toplu Sözleşme görüşmesi, bugün saat:11.00’de Cumhuriyet gazetesinde başlamıştır. Bu yasal süreç devam edecektir. Cumhuriyet yönetimi sendikal faaliyetlere karşı değildir. Sendika, uzun yıllardır Cumhuriyet gazetesinde örgütlüdür" denilmişti.

Cumhuriyet Gazetesi çalışanları ise Küçükkaya'nın istifasının ardından Cumhuriyet Vakfı'na yaptığı çağrıda istifanın kabul edilmemesi ve sendika karşıtı faaliyetlere son verilmesi çağrısı yaptı.