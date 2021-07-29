Cumhuriyet gazetesi çalışanlarından Cumhuriyet Vakfı yönetimine mektup

Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya gazetedeki 'sendika karşıtı anlayış' nedeniyle istifa ettiğini duyurdu. Cumhuriyet çalışanları, Küçükkaya'nın istifasını açıklamasının ardından Cumhuriyet Vakfı'na çağrıda bulundu ve Küçükkaya'nın istifasının kabul edilmemesini talep etti.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya bugün hem görevinden hem de gazeteden istifa ettiğini açıklamıştır.

Bizler Cumhuriyet çalışanları olarak:

1- Öncelikli Küçükkaya'nın istifasının kabul edilmemesini istiyoruz,

2- Cumhuriyet'in kuruluş, ana sözleşme ve değerlerine yakışmayan sendikasızlaştırma girişim ve baskılarına son verilmesini talep ediyoruz."

Küçükkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "27 yıldır büyük bir gururla çalıştığım gazetem Cumhuriyet'ten, 3 yıldır yürüttüğüm Genel Yayın Yönetmenliği görevimden istifa ediyorum" dedi.

Küçükkaya, "Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun tarafından Türkiye Gazeteciler Sendikası'yla başlayacak toplu iş sözleşme görüşmeleri öncesi sendika üyesi olan editoryal kadrodaki arkadaşlarımı sendika üyeliğinden istifa ettirmem, bu yönde görüşmeler yapmam istenmiştir. Cumhuriyet'e büyük emek veren tüm çalışma arkadaşlarımdan ve gazetem Cumhuriyetle özdeşleşmiş sendikadan yana alıyorum" ifadelerini kullandı.