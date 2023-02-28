TGRT ana haber sunucusu: Artık işsizim

Ekonomik krize dair yaptığı eleştirilen haber sunumlarıyla gündem olan TGRT Haber Ana Haber sunucusu Ekrem Açıkel'in ekrandan uzaklaştırıldığı iddia edilmişti.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ekrem Açıkel, "Artık işsizim" dedi.
Ekrem Açıkel şu ifadeleri kullandı:
"Dostlar ısrarlı sorunuza cevap zamanı. Ekrandan çekilmiş zorunlu izne çıkarılmıştım. Kanalla anlaşarak yolları ayırdık. Mazeretlere sığınmadan aşkla çalışıp işime ruhumu katarak bayraklaştırdığım TGRT Ana Haber benim için bitti. Hakikate hürmete devam edeceğim artık işsizim."