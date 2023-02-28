İmamoğlu İstanbul Deprem Seferberlik Planı'nı Çarşamba günü açıklayacaklarını bildirdi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı İmamoğlu İstanbul Deprem Seferberlik Planı ile ilgili bir duyuru yaptı.

Çarşamba günü bir açıklama yapacaklarını belirten İmamoğlu paylaşımında şunları ifade etti:

"İstanbul Deprem Seferberlik Planımızı Çarşamba günü saat 13.00’te açıklıyoruz. Gerçek beka sorunumuza dair çözüm, önlem önerilerimizi ve iş birliği çağrılarımızı sunacağız. Hep birlikte İstanbul’u depreme dayanıklı kent yapma yolunda buluşalım."