TGC'den RTÜK'e 'yurttaş yararı' çağrısı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) Fox TV, Halk TV, Tele1, KRT, TV 5, Flash Haber ve Sözcü TV’nin seçim yayınlarıyla ilgili inceleme başlatmasına ilişkin, “RTÜK medyaya eşit mesafede durmayı başarmalı, kararlarında tarafsız olmalı, Anayasa’ya, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne saygı göstermelidir. RTÜK’ü iktidar yancılığını değil, tüm ülkenin yurttaş yararını merkeze alan bir anlayışla kendini güncellemeye çağırıyoruz” açıklamasını yaptı.

TGC; RTÜK’ün gazeteci ve T24 yazarı Çiğdem Toker’in Fox TV’deki sözleri ile Halk TV, Tele1, KRT, TV 5, Flash Haber ve Sözcü TV’nin seçim yayınlarına ilişkin inceleme başlatmasıyla ilgili, bugün yazılı açıklama yaptı.

'RTÜK’ün görevi, seçim biter bitmez medyayı tehdit etmek değildir'

Açıklamada, şunlar ifade edildi:

“Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), T24 yazarı, üyemiz Çiğdem Toker’in 28 Mayıs 2023 seçimlerinde Fox TV’deki ‘Demokrasi sandıktan ibaret değildir’ ifadesi hakkında rapor hazırladığını; Halk TV, Tele 1, KRT, TV 5, Flash Haber ve Sözcü TV kanallarını da incelemeye aldığını duyurdu.

RTÜK’ün görevi, seçim biter bitmez medyayı tehdit etmek değildir. Gazetecilere aba altından sopa göstermek hiç değildir. Çok sesli toplumdan, tek sesli toplum yaratma yolunda yoğun çaba harcayan RTÜK asıl görevini unutmuş görünmektedir.

'RTÜK’ü tüm ülkenin yurttaş yararını merkeze alan bir anlayışla kendini güncellemeye çağırıyoruz'

Seçim biter bitmez üyemiz Çiğdem Toker’in sosyal medya hesabından hedefe konulması özerk olması gereken RTÜK’e yakışmamıştır. Halk TV, Tele1, KRT, TV 5, Flash Haber ve Sözcü TV hakkında inceleme başlatılması da halkın haber alma hakkına yönelik sistematik darbelerden biridir.

RTÜK’e kuruluş yasasındaki amaçlara uygun görev yapması gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. RTÜK medyaya eşit mesafede durmayı başarmalı, kararlarında tarafsız olmalı, Anayasa’ya, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne saygı göstermelidir. RTÜK’ü iktidar yancılığını değil, tüm ülkenin yurttaş yararını merkeze alan bir anlayışla kendini güncellemeye çağırıyoruz.”