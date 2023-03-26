TFF'den Trabzonspor başkanlığına seçilen Doğan'a tebrik

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trabzonspor Kulübü başkanlığına seçilen Ertuğrul Doğan'ı kutladı.

TFF'nin internet sitesinde yayımlanan kutlama mesajında, "Trabzonspor Kulübünün bugün yapılan seçimli olağanüstü genel kurul toplantısı sonucunda başkanlığa seçilen Sayın Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulunu tebrik eder, yeni yönetim dönemlerinde başarılar dileriz. Önceki dönem başkanı Sayın Ahmet Ağaoğlu'na, Türk futboluna yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür ederiz" denildi.

Trabzonspor Kulübü'nün bugün yapılan olağanüstü genel kurulunda başkanlığa Ertuğrul Doğan seçilmişti. (AA)