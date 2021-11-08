TFF'den seyirci kararı

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamayla birlikte 9 Kasım'dan itibaren seyirci kapasitesinin tamamı oranında ev sahibi takım taraftarının alınacağını, deplasman takım seyircisinin ise alınmayacağı belirtti.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası 2021 – 2022 Sezonu müsabakalarında stadyum seyirci kapasitesinin tamamı oranında ev sahibi takım seyircisi alınabilir. Müsabakalara misafir takım seyircisi alınmaz."

TFF Sağlık Kurulu'nun yüzde 100 seyirci alınmasına ilişkin kararı, TFF Yönetim Kurulu tarafından kabul görmüştü.