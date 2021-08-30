TFF'den İngiltere'nin Milli Takım kararıyla ilgili açıklama

Premier Lig, oyuncularını İngiltere'nin koronavirüs seyahat kısıtlamaları çerçevesinde kırmızı listede yer alan ülkelere milli maçlar için göndermeyeceğini açıklamıştı. 

Haber Merkezi

Türkiye Futbol Federasyonu, Premier Lig'de oynayan milli takım oyuncuları için temasları sürdürüyor. TFF'den yapılan açıklamada, "İngiltere'nin kırmızı listesinde yer alan milli futbolcularımız için temaslarımız devam ediyor" denildi.

İngiltere’nin, Covid-19 nedeniyle açıkladığı kırmızı listesinde yer alan ülkelerin milli futbolcularıyla ilgili aldığı karardan etkilenen oyuncularımız için temaslar devam ediyor.

Eğer İngiltere ile ilgili durum devam ederse, yani bugün çözülemezse İngiltere Premier Ligi takımların forma giyen Çağlar Söyüncü, Ozan Tufan ve Halil Dervişoğlu, Karadağ maçı Türkiye’ye gelemeyecek.

3 isim deplasmanda oynanacak Cebelitarık ve Hollanda maçlarında ise görev yapabilecek.

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Premier Lig'den karar: Milli maçlara gönderilmeyecekler