Premier Lig'den karar: Milli maçlara gönderilmeyecekler

Premier Lig'deki futbol kulüpleri, oyuncularını İngiltere'nin koronavirüs seyahat tedbirleri kapsamında "kırmızı liste"de yer alan ülkelerdeki milli maçlara gitmesine izin vermeyeceğini duyurdu.

İngiltere'nin kırmızı listesindeki ülkelerden dönüşte uyguladığı karantina kısıtlamalarından futbolcuların muaf tutulmaması üzerine dün toplanan Premier Lig kulüpleri sözkonusu kararı "isteksizce ama oybirliğiyle" aldıklarını açıkladı.

Mısır Futbol Yönetimi Pazartesi günü Liverpool'dan bir mektup aldığını ve Muhammed Salah'ın Dünya Kupası elemelerinde 1 Eylül'de Kahire'de Mısır-Angola maçına gönderilmeyeceği bilgisinin kendilerine iletildiğini duyurmuştu. Karardan Türkiye ve Brezilya da etkilenecek.

Premier Lig'de oynayan milli futbolcular Ozan Tufan, Çağlar Söyüncü ve Halil İbrahim Dervişoğlu 2022 Dünya Kupası elemelerinde forma giyemeyecek.

Premier Lig Başkanı Richard Masters yaptığı açıklamada "Premier Lig kulüpleri oyuncularının ülkelerini temsil etme isteklerini her zaman desteklemiştir. Ancak kulüpler isteksizce ama haklı olarak oyuncuların bu koşullarda gönderilmesinin tamamen mantıksız olacağı sonucuna vardılar. Uluslararası maç takvimindeki zorlukları anlıyoruz ve üzerinde çalışılabilir çözümlere açığız" dedi.