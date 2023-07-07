TFF yeni sezonun maç topunu tanıttı

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda kullanılacak maç topunu tanıttı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesi üzerinden Spor Toto Süper Lig'de 2023-24 sezonunda kullanılacak maç topu tanıtıldı.

Federasyonun internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu ile profesyonel ligler top sponsoru Puma arasındaki iş birliğinin ardından 2023-2024 futbol sezonunun resmi topu olan yeni Puma Orbita modeli taraftarların beğenisine sunuldu. Global spor markası Puma tarafından sadece Türkiye ligleri için özel olarak tasarlanan yeni Puma Orbita; Süper Lig, 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig, Ziraat Türkiye Kupası, Turkcell Süper Kupa ve Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde oynanacak tüm müsabakaların resmi futbol topu olacak" ifadeleri yer aldı.