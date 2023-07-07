Arda Güler Real Madrid'e resmen imza attı

Fenerbahçeli Arda Güler, toplam 30 milyon avro bedelle Real Madrid'e transfer oldu. Türk futbolunun en pahalı satışı olan 18 yaşındaki futbolcu, için eflatun-beyazlılar başkanı Florentino Perez'in de katıldığı törende resmi sözleşmeye imza attı.

'Arda Güler’i aramızda görmekten çok mutluyuz’

Başkan Perez basın toplantısında 24 numaralı formayı giyen Arda Güler için, "Bu önemli günde bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Dünyanın dört bir yanında milyonlarca taraftarı olan Real Madrid kadrosunu güçlendirmek için yeni bir oyuncuya 'Merhaba' diyoruz. Bugün bizim için çok önemli bir gün. Çünkü Real Madrid'de başarılı olmak isteyen genç bir oyuncuyu aramıza katıyoruz. Bugün Arda Güler'i Real Madrid'in yeni oyuncusu olarak aramızda görmekten çok mutluyuz. Hoş geldin Arda Güler. Sevgili Arda yeteneğin ve çaban seni buraya getirdi. Bu formayı seçtiğin için teşekkür ederim. Henüz 18 yaşında olmana rağmen büyük başarılara imza attın" ifadelerini kullandı.