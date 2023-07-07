AKP verdiği zammı aynen geri aldı: Vergilere, harçlara büyük zam!

Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yoksullukla boğuşan halkın yükünü daha da artıracak yeni vergi zamları geldi. Asgari ücret ve memur maaşına uygulanan zamların faturası halka kesildi.

Resmi Gazete'de AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre Katma Değer Vergisi (KDV), yüzde 18 olan ürünlerde yüzde 20’ye, yüzde 8 olan ürünlerde ise yüzde 10’a çıkarıldı.

Devlet bütçesinde önemli yer tutan KDV, bütçe gelirlerinin yaklaşık üçte birini oluşuyor. Bütçedeki en büyük kalem KDV’den sonraki en önemli iki gelir kaynağı ise özel tüketim vergisi ve gelir vergisi.

Bu hafta TBMM’ye sunulan bir torba yasada 2023 için kurumlar vergisinin yüzde 20’den 25’e çıkarılması, motorlu taşıtlar vergisininse iki katına çıkarılması yer alıyordu.

Mart ayında yüzde 8'e indirilmişti

Deterjan, sabun, tuvalet kâğıdı, bebek bezi gibi temel ihtiyaç ürünleri ve yeme-içme sektöründe KDV, Mart’ta yüzde 18’den yüzde 8’e inmişti. Bugün yayımlanan kararla söz konusu ürünlerdeki KDV bundan böyle yüzde 10 olacak.

Mobilya, beyaz eşya, elektronik ürünler, otomobil, sigara ve alkol gibi pek çok kategoride ise KDV yüzde 18 olarak uygulanıyordu. Bugünden itibaren bu oran yüzde 20 olacak.

Temel gıda ürünlerindeki KDV’yse geçen yıl yüzde 8’den yüzde 1’e düşürülmüştü. Bu ürünlerde vergi artışı olmayacak.

Yurt dışından cep telefonu almak daha pahalı olacak

Türkiye’de cep telefonlarından alınan yüksek vergileri nedeniyle çok sayıda kişi yurt dışından telefon getirip kaydettirmeyi veya Gürcistan gibi pasaportsuz girilebilen ülkelere gidip telefon aldıktan sonra IMEI kaydı yapmayı tercih ediyordu.

Daha önce 6 bin 019 lira olan yurt dışından getirilen telefon harçları 20 bin liraya çıkarıldı

Şans oyunlarına vergi zammı

Şans oyunları hasılatından alınan vergilerde ise spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde yüzde 10, at yarışlarında yüzde 14, diğer şans oyunlarında ise yüzde 20 olarak uygulanacak.

Noter, pasaport ve vize harçlarına yüzde 50 artış

Harç tutarının yüzde 50 oranında artırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karar kapsamında; Yargı, Noter, Vergi Yargısı, Tapu ve Kadastro, Konsolosluk, Pasaport, İkamet Tezkeresi, Çalışma İzni, Çalışma İzni Muafiyeti, Vize, Dışişleri Bakanlığı Tasdik, Gemi ve liman, İmtiyazname, Ruhsatname, Diploma ve Trafik harçlarını kapsayan 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tariflerde yer alan maktu harçlara yüzde 50 oranında artış yapıldı.

Karara göre trafik harçları kapsamında bulunan 'Sürücü belgesi harçları' yapılan artıştan hariç tutuldu.

Ayrıca tüketici kredilerinde BSMV yüzde 10'dan yüzde 15'e yükseltildi.