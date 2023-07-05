'AKP’nin Meclise sunduğu şey memura zam değil ilave ödeme'

TKP Merkez Komite Üyesi Alpaslan Savaş, AKP’nin bugün Meclise sunduğu memur zammı düzenlemesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Düzenlemedeki büyük bir hilenin olduğunu vurgulayan Savaş, düzenlemede öngörülenin zam değil ilave ödeme, yani "sosyal yardım" olduğuna dikkat çekti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Savaş, şunları söyledi:

"AKP’nin Meclise sunduğu memur zammı düzenlemesinde büyük hile var. Öngörülen ZAM değil İLAVE ÖDEME. Yani 'sosyal yardım'. 8077 TL hesaplanan bu artış kök ücreti yükseltmeyecek. Kök ücret sadece 6 aylık enf. kadar (%17,7) artacak. Bu ileriye doğru büyük kayıp anlamına geliyor.

Şöyle ki memura yapılacak zam değil ilave ödeme olacağından 'aylık, ücret, zam, tazminat, ödenek, döner sermaye, ikramiye dahil' hertürlü ödeme unsurunda dikkate ALINMAYACAK. Tekrar altını çizmekte yarar var: Memurun kök ücreti sadece 6 aylık enflasyon kadar yükselecek. %17,7.

Bir diğer kazık SSK ve Bağkur emeklilerine. Emeklilerin yıl ortası maaş artışları torba yasada yer almadı. AKP genel başkan yardımcısı Hamza Dağ katıldığı tv programında 'eldeki imkanlar', 'süreç bunlar' diye geveledi. Belli ki buna da sıra memur zammı hilesinden sonra gelecek.

Şirketler deli kazanıp kar rekorları kırarken, memura, emekliye, işçiye reva görülen üç kuruş zam, o da zam değil sosyal yardım! Patronlara kaynaklar kepçeyle, emekçiye 'tek seferlik' sadaka!."