TFF yeni aşı kararını açıkladı: Maçlara giremeyecekler

TFF, hatırlatma dozunu olmayanların maçlara giremeyeceğini duyurdu.

Haber Merkezi

Türkiye Futbol Federasyonu yeni aşı kararını açıkladı.

Açıklamada, "Aşı takviminin tamamlanmasını takip eden 180 günü doldurmuş olan kişilerin kombine veya bilet almak sureti ile karşılaşmalara girebilmesi için hatırlatma aşılarını olmaları gerekmektedir. 180 günlük süreyi tamamlamış olmasına rağmen hatırlatma aşılarını olmayanların müsabakalara katılmaları mümkün olmayacaktır. 3. aşılarını veya daha sonraki aşılarını yaptırmış olan kişiler için 14 günlük bağışıklık süresi aranmayacaktır" denildi.

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