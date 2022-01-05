AKP'li isim bu sözlerine erişim engeli istedi: 'Erdoğan'a canımı kurban ederim'

Haber sitelerine sansür mekanizması kesintisiz çalışırken, ilginç erişim engelleme haberlerine bir yenisi daha eklendi.

AKP'den iki dönem Ağrı vekili seçilen, sonrasında da partide çeşitli kademelerde yöneticilik yapan Fatma Salman, soL'da kendisine ilişkin yer alan iki ayrı habere erişim engeli kararı aldırdı.

Salman'ın talebi sonrası Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği, "Dilekçe ve eklerinin incelenmesinde; erişimin engellenmesi talep edilen URL adreslerindeki haber içeriklerine konu olayın, gerçekleştiği tarihten itibaren 9 yıldan fazla sürenin geçtiği, bu haliyle söz konusu adreslerde bahsi geçen haberin güncellik değerini yitirdiği, haberin o tarihte "gerçeklik ve doğruluk" kriterlerini karşılamasının artık bir önemi kalmadığı, haberin basının arşivinde bulunmasının, haberin kamu yararı için gelecekte hatırlanması veya istatistiki açıdan değerlendirilmeye alınması gibi işlevi de taşımadığı anlaşılmakla" diyerek erişime engelleme kararı verdi.

Söz konusu kararın alındığı haberlerden birinin başlığı oldukça dikkat çekici: AKP milletvekili: 'Başbakana canımı veririm'

İlgili haberin içeriğinde Salman'ın "Fatma birçok şeyden ayrılabilir ama AKP'den, Başbakanından ayrılamıyor. Çünkü Başbakan Fatma'yı getirdi, iki dönem milletvekili yaptı. Fatma canını Başbakan ve AKP'ye kurban eder. Partimi ve Başbakanımı seviyorum. Partime, davama, başbakanıma bağlı bir kul olarak devam edeceğim" ifadeleri yer alıyordu.