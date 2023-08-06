TFF ve RTÜK'ten spor programlarına dair karar: 'Kanal kapatma cezası gelebilir'

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve beraberindeki heyet geçtiğimiz günlerde Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin'i ziyaret etmişti. Söz konusu ziyarette, TFF ve RTÜK arasında spor kanalları konusunda bazı anlaşmalar yapıldığı belirtildi.

Türkiye gazetesinden Ömer Faruk Ünal'ın haberine göre; belge ve bilgisiz şekilde takımları galeyana getiren açıklamalar yapan spor yorumcuları için kanallara ceza verileceği belirtidi. Haberde "X takımı şampiyon yapacaklar, lig dizayn ediliyor" gibi elinde belge, veri olmadan açıklamalar yapan spor kanallarının ciddi cezalar alacağı aktarıldı. Söz konusu cezaların para cezasından kanal kapatmaya kadar gidebileceği bildirildi.

'Herkes konuşmalarına dikkat edecek'

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin konuyla ilgili "Herkes konuştuklarına dikkat edecek. RTÜK, spor programlarını takip edecek. Toplumsal barışa zarar verecek, kışkırtacak, insanları töhmet altında bırakan, suçlayıcı konuşmaların bedeli olacak. Adam çıkıyor diyor ki; (şu takımı şampiyon yapmayacaklar) veya tersi (şu takımı şampiyon yapacaklar) hiçbir bilgi ve veri yok. Burada TFF Başkanı olarak ben, MHK, hakemler hatta o takımların oyuncuları bile töhmet altında kalıyor" dediği öne sürüldü.