TFF: Provokasyon amaçlı pankartlar suçtur, cezai işlem uygulanacak

Türkiye Futbol Federasyonu, önceki gün oynanan Bursaspor-Amedspor maçında Amedsporlu futbolculara ve teknik ekibe yapılan saldırılar ve tribünlerde açılan pankartlar üzerine açıklama yaptı.

Federasyonun resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Suç unsuru içeren provokasyon amaçlı pankartların kamusal her alanda olduğu gibi, stadyumlarımızda da gösterimi kanunen suçtur. Stadyumlarda marjinal grupların ırkçı, bölücü söylem ve eylemleri, şiddete dönük tutum ve davranışları asla kabul edilemez" denildi.

'Siyasi söylemlerin yeri miting alanlarıdır'

"Kötü niyetli eylemler" olarak tanımlanan saldırıları kınayan açıklamada "Bu provokatif eylem ve söylemler kapsamında ilgili kurullarımız gerekli cezai işlemi uygulayacaktır" ifadelerine yer verildi.

Metinde şu ifadeler kullanıldı: "Muhakkak ki stadyumlar; her türden siyasi görüşe mensup taraftarların tuttukları takımı desteklemek için bir araya geldiği kamusal alanlardır. Ancak farklı fikirden ve görüşten binlerce insanın buluştuğu stadyumlarımızda meydana gelen siyasi söylem ve eylemler tribünlerde geçmişte de üzücü örneklerini hatırlayacağımız güvenlik sorunlarını da beraberinde getirmektir. Bu kritik nedenle siyasi söylemlerin yeri, stadyumlar değil ancak ve ancak miting alanlarıdır."

Dokuz kişi gözaltında

Saldırıların ardından 9 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettişler tribünden sorumlu müdür ve maç güvenlik amiri ile yardımcısını açığa aldı.

Amedspor'dan yapılan açıklamada ise saldırıya ilişkin ihmallerle ilgili TFF'nin yanı sıra UEFA ve FIFA'ya da başvuruda yapılacağı duyuruldu.