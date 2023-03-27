TFF, hakem görevlendirme kriterini değiştirdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hakem görevlendirilmesiyle ilgili bir açıklama yaptı. Şampiyonluk ve ligde kalma mücadelesinin kritik hale geldiğine dikkat çekilen açıklamada, hakemlerin 5 haftada 3 maçtan fazla görev alamama kriterinin kaldırıldığı bildirildi.

TFF’nin internet sitesinde yayımlanan yazılı açıklamada, “Hakemlerimizin 5 haftada 3 maçtan fazla görev alamama kriteri bu haftadan itibaren şampiyonluk ve ligde kalma mücadelelerinin kritik hale gelmesinden dolayı kaldırılmıştır” denildi.