TFF, hakem görevlendirme kriterini değiştirdi

TFF, şampiyonluk ve ligde kalma mücadelesinin kritik hâle gelmesi nedeniyle 5 haftada 3 maçtan fazla görev alamama kriterinin kaldırıldığını duyurdu.

Haber Merkezi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hakem görevlendirilmesiyle ilgili bir açıklama yaptı. Şampiyonluk ve ligde kalma mücadelesinin kritik hale geldiğine dikkat çekilen açıklamada, hakemlerin 5 haftada 3 maçtan fazla görev alamama kriterinin kaldırıldığı bildirildi.

TFF’nin internet sitesinde yayımlanan yazılı açıklamada, “Hakemlerimizin 5 haftada 3 maçtan fazla görev alamama kriteri bu haftadan itibaren şampiyonluk ve ligde kalma mücadelelerinin kritik hale gelmesinden dolayı kaldırılmıştır” denildi.

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