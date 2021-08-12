TFF de UEFA'nın gol kararını uygulamaya başlıyor 

UEFA'nın 24 Haziran'da yaptığı duyuruyla kendi turnuvalarındaki elemeli maçlarda deplasman golü uygulamasını kaldırdığını açıklamasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu da deplasman golü uygulamasını kaldırdı.

TFF'nin yayınladığı 1, 2 ve 3. Lig statülerinde play-off maçlarında kazanan takımların nasıl belirleneceği şu cümlelerle yer alıyor:

"Bu müsabakalarda iki maç sonunda, galibiyet veya beraberlik sayılarının eşit olması halinde, toplamda daha fazla gol atan takım tur atlar. Atılan gollerin eşit olması halinde ise ikinci müsabaka sonunda on beşer dakikalık iki uzatma devresi oynanır. Uzatma devrelerinde de eşitliğin bozulmaması durumunda, kazanan takım penaltı vuruşları sonucunda belirlenir"

Deplasman golü gündemde

Diğer yandan TFF'nin statüsü henüz yayınlanmayan Türkiye Kupası'nı geçen sezon olduğu gibi tek maç eleme usulü ile oynatması durumunda deplasman golü uygulaması söz konusu olmayacak.

Yeniden çift maçlı turlara dönülmesi halindeyse deplasman golü uygulamasının kaldırılacağı yayınlanan diğer statülere bakıldığında kaldırılacak gibi duruyor.