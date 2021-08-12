Nihat Özdemir'den taraftar açıklaması, çift aşı şartı...

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yalnızca ev sahibi ekibin taraftarlarının maçlara girebileceğini duyurdu.

Nihat Özdemir'in açıklamaları şu şekilde

"Türkiye'deki günlük vaka sayısı günlük 5 binin altına gelmişti. Dün bu rakam 27 binin üzerine geçti. Korkuyoruz. Sağlık bakanlığı ile yaptığımız görüşmede şuna karar verdik. Maçlara girerken mutlaka çift aşı şartı istiyoruz. Covid geçirmiş taraftarlar var. İlk 3 haftada lig maçları arka arkaya oynayacak. Arkasından milli maç arası var. O arada tekrar bizim sağlık kurulumuz, Sağlık Bakanlığı ile görüşerek çift aşı sistemini oturtmuşsak yüzde 75'e çıkarabiliriz. Belki statları full hale getirebiliriz. Önümüzdeki üç haftaya bakmalıyız. Artışın düştüğünü görürsek o zaman hedefimiz taraftar sayısını artırarak yolumuza devam etmek olacaktır.

Adana Demirspor-Beşiktaş maçında taraftarlar yan yanaydı. Bunun kontrolü yapılmazsa, bazı maddi ve manevi cezalar olabilir. Taraftarlar buna özen göstermeli.

Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçıyla yeni sezon başlayacak. Burada taraftarların ne yapacağını, TFF olarak izleyeceğiz. Bundan sonra alacağımız kararlarda, bu taraftarın seyircilerimizin tutumu çok etkili olacaktır. Kulüp yöneticilerimize de özellikle istirham ediyorum. Kendi taraftarlarını disipline ederek, en az şekilde zarar verecek sistemle maçları seyretmeleri gerekmektedir.

Yeni talimatlar

Önemli bir değişiklik oldu. İki gün önce yönetim kurulu toplantımız vardı. Deplasmana gelen takımların taraftarı gelmeyecek. Deplasmana giden taraftarlar otobüsle gidiyor ve mesafeye dikkat edilmiyor. Bu sezon için misafir takım seyircisinin maçlara gelmesini yasakladık. Tek vazgeçemeyeceğimiz konu insan sağlığıdır. Hiçbir zaman misafir takım maçlara seyircili gelemeyecektir.

Ankara'da yaptığımız Mali Genel Kurul yaptık. Kulüp yöneticilerimizi tek tek arayarak gelmelerini rica ettim ve geldiler. Geçen sene tüzük değişikliği için gerekli çoğunluğu sağlayamamıştık. Bu genel kurula gelmelerini rica ettik. Kırmadılar, geldiler. Çok önemli toplantılar yaptık.

Kulüplerin dertlerini ve sıkıntılarını dinledik. En önemlisi, Süper Lig Kulüpler Birliği ile yaptığımız toplantıydı. Bize "Tahkim Kurulu ile Uyuşmazlık Çözüm Kurulu seçimle gelsin" dediler. Biz 'yetmez' dedik. 'Disiplin Kurulu da gelsin' dedik. Hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına uygun olacak hem de bağımsız olması bizim işimizi daha kolaylaştıracaktı. Kurullarımızı bir başkan altı asil ve altı tane de yedek üyeyle sağlayacağız. Bu bence Türk futbolu için bir devrimdir. Oybirliğiyle bu kabul edildi."