TFF Başkanı'ndan yabancı kuralı açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kayserispor Kulübü'nü ziyarette etti. Ziyaretin ardından TFF Başkanı Büyükekşi, yabancı kuralının '8+3' olarak devam etmesinin nedenine ilişkin açıklama yaptı:

"Bizim 5 yıllık planımız vardı ama Kulüpler Birliği ile yaptığımız toplantıda bunun en azından bu yıl deprem yaşadık malum... İki takımımız çekildi, Kasım ayında Dünya Kupası için ara verdik. Arkasından deprem oldu, 3 hafta ara verdik. Süper Lig'de 2 tane toplamda 9 tane takımımız liglerden çekildi. O yüzden, yüzde 100 verim olamadı. Bir yıl daha aynı şekilde devam etme kararı aldık. 5 yıllık plan için bu sene sonuna kadar bir araya gelip bir sonuca bağlamayı hep birlikte yapacağımız çalışmayla kamuoyuna duyuracağız."