TFF Başkanı'ndan yabancı kuralı açıklaması

Süper Lig'de yabancı kuralı gelecek sezon da '8+3' olarak devam edecek. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi yabancı kuralı kararı hakkında açıklama yaptı.

Haber Merkezi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kayserispor Kulübü'nü ziyarette etti. Ziyaretin ardından TFF Başkanı Büyükekşi, yabancı kuralının '8+3' olarak devam etmesinin nedenine ilişkin açıklama yaptı:

"Bizim 5 yıllık planımız vardı ama Kulüpler Birliği ile yaptığımız toplantıda bunun en azından bu yıl deprem yaşadık malum... İki takımımız çekildi, Kasım ayında Dünya Kupası için ara verdik. Arkasından deprem oldu, 3 hafta ara verdik. Süper Lig'de 2 tane toplamda 9 tane takımımız liglerden çekildi. O yüzden, yüzde 100 verim olamadı. Bir yıl daha aynı şekilde devam etme kararı aldık. 5 yıllık plan için bu sene sonuna kadar bir araya gelip bir sonuca bağlamayı hep birlikte yapacağımız çalışmayla kamuoyuna duyuracağız."

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