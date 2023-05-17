Federasyonun kick boksçulara malzeme dayatmasının ardından şimdi de organizasyon rezaleti

17-21 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan 8. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası öncesinde Türkiye Kickboks Federasyonu, kick boksçulara marka dayatması ile başladığı rezaletine şimdi de organizasyonsuzluğuyla damga vuruyor.

Türkiye Kickboks Federasyonu, turnuva öncesinde yayınladığı kurallarda TopTen markasının kullanılması zorunlu tutmuştu. Lakin TopTen markasının Türkiye temsilcisinin, Türkiye Kickboks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı’nın oğlu Kaan Kayıcı’nın oğlu olması dikkat çekmişti. soL başka markaların, Kayıcı’nın markanın Türkiye temsilciliği onaylandıktan hemen sonra yasaklandığı bilgisine ulaşmıştı.

soL'a konuşan antrenörler, daha önce Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası için malzeme zorunluluğu getirip, kick boksçulardan büyük meblağlar alan Türkiye Kickboks Federasyonu'nun gözetiminde düzenlenen organizasyonluğun düzensizliğinden ve plansızlığını bildirdiler.

'Organizasyon eksik, yetkili yok, sporcularla ilgilenilmiyor'

soL’a bilgi veren bir Milli Kick Boks Antrenörü, "Şimdi binlerce lira para ödeyen insanlara çektirdikleri zulme bakın, organizasyon deseniz eksik, yetkili deseniz yok, sporcularla ilgilenen yok" yorumunda bulundu.

Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gelen kick boksçuların saatlerdir sırada kuyrukta tartıya girebilmek için beklediğini belirten antrenör, "Hepsi aç susuz. Büyük bir organizasyon eksikliği almış başını gidiyor" dedi.

'Yetkililer sefasını sürüyor, sporcular cefasını'

Yetkilerin sporcularla ilgilenmediği vurgulayan kaynağımız, "Peki yetkililer ne yapıyor? Yetkililer, bu çocukların yatırmış olduğu binlerce lirayı cebe indirmenin keyfini sefasını sürüyor. Cefasını da her seferinde Türk sporuna gönül vermiş sporcular çekiyor. Bu gidişata artık bir dur denmeli; bu usulsüzlük, bu organizasyonsuzluk, bu yağma düzeni artık bitmeli. Birilerinin bunlara bir dur demesi gerekiyor" ifadelerini kullanarak şu yorumu soL'la paylaştı:

'Spor olmaktan çıkıp birilerinin para kasası oldu'

"Yoksa Türk sporu artık spor olmaktan çıkıp birilerinin geçim kaynağı, birilerinin para kasası, birilerinin yatı-katı-villası olacak. Başka da hiçbir şey olmayacak gibi görünüyor."