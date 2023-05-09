Federasyondan kick boksçulara dayatma: Başkanın oğlunun markası zorunlu tutuldu

Türkiye Kickboks Federasyonu, İstanbul Beylikdüzü’nde bulunan TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde 17-21 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek 8. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası için uygulanacak kuralları yayınladı.

Kurallar kapsamında, turnuva katılımcılarına Adidas veya TopTen markasının temini zorunlu tutuldu. Katılımcılara, söz konusu malzemeleri kendilerinin temin etmesi gerektiği ifade edildi.

Federasyon Başkanı’nın oğlu markanın Türkiye temsilcisi

Turnuvada kullanılması zorunlu olan TopTen markasının Türkiye temsilcisinin, Türkiye Kickboks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı’nın oğlu Kaan Kayıcı’nın oğlu olması dikkat çekiyor.

Diğer markaların, Kayıcı’nın markanın Türkiye temsilciliği onaylandıktan hemen sonra yasaklandığı bilgisine ulaşıldı.

‘Katılımcılara toplam maliyeti neredeyse 20 bin TL’

Konuya ilişkin soL’a bilgi veren bir Milli Kick Boks Antrenörü, bu markalardan alınacak iki takım kıyafetin 12 bin TL’yi bulduğunu aktardı.

Bununla birlikte, turnuvaya katılım ücreti de 65 avro olarak belirlendi. Bu da yaklaşık 1422 TL’ye tekabül ediyor.

Yeme içme, konaklama ve yol ücretinin de katılımcılar tarafından karşılanacağını sözlerine ekleyen antrenör, turnuvaya katılacaklar için toplam maliyetin neredeyse 20 bin TL’ye ulaştığına işaret etti.

‘Spor Bakanlığı neden sesini çıkarmıyor?’

Federasyonların Spor Bakanlığı’na bağlı olduğunu anımsatan antrenör, şu değerlendirmede bulundu:

“Bu federasyonlar Spor Bakanlığına bağlı ise Spor bakanlığı bu konunun neresinde? Bu soyguna ortak mı, yoksa ‘Bana dokunmayan yılan bin yaşasın’ deyip federasyonları kendi haline bırakıp ‘Kendi bütçeniz oluşturun kimi nasıl soyarsanız soyun biz karışmayız’ mı diyorlar?

Aidatını, lisans ücretini ve kuşak ücretini de geçtim, biri bu alanda yetişerek bir şampiyonaya katılayım diyor 14 bin TL’ye yakın bir bedel ödemek zorunda kalıyor. Bunun içinde yeme içme konaklama ve yol yok, bunları da eklediğimizde bir kick boksçunun maça katılıp yarışması 20 bin TL’ye mal oluyor. Peki bunu hangi şartlarda karşılayabiliyorlar? Bu soyguna kim dur diyecek?”