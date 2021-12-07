TFF Başkanı Özdemir’den Burak Elmas’ın iddiaları hakkında açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir bir açıklama yayımlayarak “Sayın Burak Elmas iddialarını, dayanakları ile birlikte isim isim kamuoyuna açıklamalıdır” dedi.
Özdemir, açıklamasında Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas’ın kendisi, yönetim kurulu ve TFF hakkında haksız söylemler ve kabul edilmesi imkânsız iddialarda bulunduğunu belirterek “Sayın Elmas, iddialarını, dayanakları ile birlikte kamuoyuna açıklamalıdır” çağrısında bulundu.
Bilindiği üzere, geçtiğimiz günlerde Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, TFF Disiplin Kurulu cezaları ve MHK atamalarını eleştirmiş, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’e verilen 6 maçlık cezaya tepki göstermişti. Ayrıca Türk futbolunun dibe vurmuş durumda olduğunu söyleyen Elmas, “TFF’yi istifaya davet etmiyorum. Bunun bir mecburiyet olduğunu söylüyorum” ifadelerini kullanmıştı.