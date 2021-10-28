MHK'ye atanan Ferhat Gündoğdu ile Nihat Özdemir arasındaki dikkat çeken bağlantı

Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na getirilen Ferhat Gündoğdu'nun Nihat Özdemir ile arasında dikkat çeken bir bağlantı olduğu öğrenildi.

Odatv’den Mert Taşçılar, Gündoğdu’nun Kara Harp Okulundan mezun olduğunu, Genelkurmay’da şube müdürlüğü yaptığını ve buraya Cemaat'in darbe girişimi sanığı eski korgeneral Metin İyidil tarafından atandığını açıkladı. Mert Taşçılar, eski korgeneralin ise Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’in kayınbiraderi olduğunu aktardı.

Özgeçmişinde yazmayan bilgiler

Merkez Hakem Kurulu Eğitimden Sorumlu Üyesi Ferhat Gündoğdu'nun "klasman üst gözlemciliği" görevini yürüttüğünü söyleyen Taşçılar, “Askerlikteki yükselişini ise Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’in kayınbiraderi Metin İyidil’e borçlu” diye belirtti.

Taşcılar, “Askerliğe devam ederken Metin İyidil’in başında olduğu Kara Kuvvetleri EDOK Muharebe Hizmet Destek Eğitim Komutanlığı Atama Şube Müdürü oldu” diye yazdı.

Gündoğdu’nun TFF’deki akraba hakem kontenjanından eski hakem kayınpederinin vasıtasıyla hakem olduğunu belirten Taşçılar, “Gündoğdu, 10 yıl boyunca Türk Silahlı Kuvvetleri’nde, piyade, istihkam ve tank hariç tüm sınıfların atamasını yaptı” ifadelerini kullandı.

Taşçılar sözlerini şöyle bitirdi:

“İyidil tarafından bu görev sonrasında Spor Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı’na getirildi. Uzun yıllar Metin İyidil ile birlikte çalıştı. Çıkarılan yasa sonrasında hakemliği bırakıp askerliğe devam etti. Emekli olduktan sonra ise TFF’de görev almaya başladı ve Merkez Hakem Kurulu Başkanlığına kadar yükseldi.”