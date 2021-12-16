TFF açıkladı: Spor Toto 1. Lig'de VAR uygulaması başlıyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) alınan karara göre, "2022-2023 sezonundan itibaren Spor Toto 1. Lig müsabakalarında da VAR teknolojisi kullanılacaktır" açıklaması yaptı.

TFF tarafından yapılan açıklamada, "TFF'nin aldığı karara göre 2022-2023 sezonundan itibaren Spor Toto 1. Lig müsabakalarında da VAR teknolojisi kullanılacaktır. MHK önümüzdeki sezona hazırlık kapsamında bu haftadan itibaren yeni bir projeyi başlatma kararı almıştır" denildi.

Öte yandan TFF, VAR sertifika sürecini tamamlayan ancak henüz müsabakalarda görev almamış hakemlerden yeni bir havuz oluşturulacağını belirtirken, VAR adayı hakem havuzu içerisinde yer alan hakemlerin de bu haftadan itibaren Spor Toto Süper Ligi’nde AVAR 2 görevine atanacakları duyuruldu.

Konuya ilişkin TFF açıklamasında, "Görev verilecek AVAR 2 hakemlerinin maç sayılarının arttırılarak tecrübe kazanmaları ve önümüzdeki sezona daha iyi hazırlanmaları hedeflenmektedir" ifadeleri kullanıldı.