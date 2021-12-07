TFF Başkanı Nihat Özdemir ile AKP’li Cahit Özkan ‘yeni spor yasası’nı görüştü

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan ile TBMM'de görüştü.

Edinilen bilgiye göre, AKP’nin uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni spor yasası çalışmalarında sona gelinirken, TFF Başkanı Nihat Özdemir de söz konusu yasa tekfini desteklediklerini belirtti ve yasaya ilişkin görüş ve önerilerini sundu.

DHA’nın servis ettiği habere göre, TFF Başkanı Nihat Özdemir, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda AKP’li Grup Başkanvekili Cahit Özkan ve bakanlık bürokratlarıyla bir araya geldi.

Taslak aşamasındaki yeni yasaya göre, spor kulüpleri için mali şeffaflık hedefleniyor. Kulüplerin dernek statüsünden çıkarılıp anonim şirket gibi yönetilmesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından denetlenmesi öngörülüyor.

Öte yandan yeni yasada, kulüp yöneticileri kendi dönemlerindeki borçlarından sorumlu olacak maddesi bulunurken, menajerlik sistemine düzenleme getiriliyor ve kulüpler ‘şirket mantığı’ ile yönetilmeye terk ediliyor.

Spor yasası teklifi, bütçe görüşmelerinden sonra TBMM Başkanlığı'na sunulacak ilk yasal düzenleme olacak.