Tezkan: 'Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı, İmamoğlu CHP Genel Başkanı olur'

Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olurken, sonrasına dair tartışmalar da hızla başladı.

Halktv yazarı Mehmet Tezkan, bundan sonra ne olur sorusuna "Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı, İmamoğlu CHP Genel Başkanı olur" yanıtını verdi.

Tezkan, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Merak edilen şu: Bundan sonra ne olur?

Karşılaştığım herkes, yolda, metroda, otobüste, spor salonunda, lokantada aklınıza gelen her yerde

heyecanla aynı soruyu soruyor: Bundan sonra ne olur?

Yanıt veriyorum: Kılıçdaroğlu 14 Mayıs akşamı Cumhurbaşkanı olur. Mazbatasını aldığı gün, Köşk’e

çıkarken (Beştepe’ye değil, Saray’a değil) CHP Genel Başkanlığı’ndan istifa eder. CHP kongreye gider.

İmamoğlu, CHP Genel Başkanı seçilir. 2024 yılında yapılacak yerel seçimlere kadar İstanbul Belediye

Başkanı görevini de sürdürür. Yani iki şapkası olur."