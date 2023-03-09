AKP'li ismin cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza toplamaya başladılar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olamayacağını söyleyen AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, bundan aylar önce yaptığı konuşmasında, "İlan ediyorum, Kemal Kılıçdaroğlu 2023'te cumhurbaşkanı adayı olsun ben de Çanakkale Milletvekili Bülent Turan olarak cumhurbaşkanlığına adayım" ifadelerine yer vermişti.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilan edilmesinden sonra Ahmet Davutoğlu'nun genel başkanlığını yaptığı Gelecek Partisi'nden ilginç bir hamle geldi.

Gelecek Partisi Çanakkale İl Başkanı Vahap Özsüer, Bülent Turan'ın aday olabilmesi için 100 bin imza kampanyası başlattıklarını duyurdu.

Özsüer aynı zamanda ilk imzayı da atan isim oldu.