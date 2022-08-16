Tezcan Karakuş Candan: Atatürk Orman Çiftliği 'Millet Ormanı' olarak adlandırılamaz

Ankara Orman İşletme Müdürlüğü’nün, Atatürk Orman Çiftliği alanında Beştepe Millet Ormanı ihalesi yapmasını yargıya taşıyan Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ankara Orman Bölge Genel Müdürü Veysel Kodalak’ı makamında ziyaret etti. Ziyaret ilişkin Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nden açıklama yapıldı.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Atatürk'ün adını silerek Beştepe Millet Ormanı'na dönüştüremezsiniz. İhalenin gerçekleştirileceği alan Atatürk Orman Çiftliği alanıdır ve imar planında zaten ‘ağaçlandırma alanı’dır. Mustafa Kemal Atatürk’ün vasiyeti ile halka bağışlanan Atatürk Orman Çiftliği, ‘Millet Ormanı’ olarak adlandırılamaz” dedi.

'Proje alanında birlikte inceleme yapma talebi reddedildi'

Mimarlar Odası Ankara Şube'nin açıklaması şu şekilde:

"Kamuoyunda büyük gündem olmasının ardından Ankara Orman Bölge Müdürü, Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nden görüşme talebinde bulundu. Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin gelip projeyi inceleyebileceklerinin bilgisini verdi.

Mimarlar Odası Ankara Şube Yönetim Kurulu, bunun üzerine Ankara Orman Bölge Genel Müdürü Veysel Kodalak’ın makamında bir araya geldi.

Görüşme Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Mimarlar Odası Ankara Şube Başkan Yardımcısı Ali Atakan ve Mimarlar Odası Ankara Şube Kent İzleme Merkezi Sekretaryası Redife Kolçak’ın katılımıyla gerçekleşti. Görüşme de, daha önce söz verildiği halde proje alanında birlikte inceleme yapma talebi reddedildi.

Mimarlar Odası Ankara Şube Yönetim Kurulu’nu Orman Bölge Müdürü Veysel Kodalak ve Ankara Orman işletmeleri Müdürü Mehmet Üstünyer, karşıladı."

'AOÇ 'Millet Ormanı' olarak adlandırılamaz'

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan görüşmede Atatürk Orman Çiftliği alanının Atatürk’ün şahsi mal varlığı olduğunu ve halka emanet edildiğini ifade ederek, "Atatürk'ün adını silerek Beştepe Millet Ormanı'na dönüştüremezsiniz. İhalenin gerçekleştirileceği alan Atatürk Orman Çiftliği alanıdır ve imar planında zaten ‘ağaçlandırma alanı’dır. Mustafa Kemal Atatürk’ün vasiyeti ile halka bağışlanan Atatürk Orman Çiftliği ‘Millet Ormanı’ olarak adlandırılamaz. Millet Ormanı diye bir tabirin mevzuatta da yeri yoktur. Bu AOÇ alanlarına ilişkin politik bir tavrın tezahürüdür" dedi.

'Bir isme mi takıldınız?'

Oda açıklamasında görüşmede yaşana diyaloglara da yer verildi.

Orman Bölge Müdürü Veysel Kodalak ve Ankara Orman Mehmet Üstünyer projeye ilişkin bilgiler verdi. Odanın açıklamasına göre Kodalak ve Üstünyer’in ‘Bir isme mi takıldınız’ diyerek Atatürk ismine yönelik küçümseyici bir tavır takındı.

Projenin ismiyle ilgili herhangi bir değişim yapmaları konusunda sorumlu olmadıklarını da belirttiler.

Ankara Orman İşletme Müdürü Mehmet Üstünyer Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin AOÇ alanında ağaçlandırma yapma ve tabela yerleştirmesi talebini ise "Size AOÇ’den yer vermiyorum" diyerek geri çevirdi.

'Ankara Orman İşletme Müdürü yanıt vermekten kaçındı'

Candan bunun üzerine Üstünyer’e yetki silsilesini hatırlatarak, "Ne gerekçe ile yer vermiyorsunuz" diye sordu. Üstünyer ise bunun üzerine yanıt vermekten kaçındı.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan ve Mimarlar Odası Ankara Şube Başkan Yardımcısı Ali Atakan, "Her türlü yasal yola başvuracaklarını belirterek, Atatürk adının silinmesine ve ağaçlandırma alanının yapılaşmaya açılmasına izin vermeyeceğiz" diyerek tepkilerini ortaya koydu.

Daha sonra Mimarlar Odası Ankara Şube Yönetim Kurulu AOÇ alanına giderek incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde yeni yolların açıldığı, AOÇ arazisinin bakımsız ve harap bir şekilde olduğu tespit edildi.