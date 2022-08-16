Mimarlar Odası Ankara Şubesi: Yaşanan iş cinayeti ve yaralanmaların takipçisi olacağız

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, dün Ankara’da yaşanan şiddetli fırtına nedeniyle bir inşaattaki kolonun devrilmesi sonucunu stajyer inşaat mühendisi Taha Çetin’in yaşamını yitirmesi ile ilgili açıklama yaptı.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin açıklaması şu şekilde:

“Başkentte günler öncesinde uyarıları yapılan ve dün yaşanan sağanak yağış ve fırtına sırasında, Pasifik İnşaat’a ait Merkez Ankara şantiyesinde stajyer bir inşaat mühendisliği öğrencisi yaşamını yitirmiş, biri mimarlık, diğeri inşaat mühendisliği bölümünden 2 öğrenci ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştır.

ODTÜ öğrencileri, meslektaş adayımız Ege Kıratlı’ya ve inşaat mühendisliği öğrencisi Emre Çetin’e acil şifalar dilerken, hayatını kaybeden Hacettepe Üniversitesi 3. Sınıf öğrencisi Taha Çetin’in ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyor, acılarını paylaşıyoruz.

'İş güvenliğinin hiçe sayıldığının göstergesidir'

Planlama, proje, ihale ve uygulama safhalarının her aşaması problemli olan, Şubemizin davasının bulunduğu ve en son İller Bankası’nın taşınması sonrası işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından çalışmaya uygun olmayan koşulları belgelediği için İller Bankası çalışanı Yönetim Kurulu üyemizin işten çıkarıldığı Merkez Ankara projesi şimdi de başkentin göbeğinde bir iş cinayetine neden olmuştur.

Valilik, AFAD ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin defalarca olağanüstü hava olaylarına ve yağışa karşı uyarılar yapmasına rağmen, rüzgâr nedeniyle kule vinç dahi çalışmıyorken stajyer öğrencilerin şantiyede sahaya çıkarılmış olması ve kolon kalıplarının alanda sabitlenmeden serbest halde bırakılması işçi sağlığı ve iş güvenliğinin hiçe sayıldığının göstergesidir.

Nitekim şiddetli rüzgâra dayanamayan kalıpların devrilmesi, iki stajyerin yaralanmasına, birinin ise ölümüne neden olmuştur.

'Konunun takipçisi olacağız'

Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak, Merkez Ankara şantiyesinde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na aykırı uygulamalar olduğuna dair Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na daha önce yaptığımız resmi başvurulara risk olmadığı yönünde geri dönüş yapılmışken, dün yaşanan iş cinayeti ve yaralanmalara ilişkin tüm sorumlular hakkında işlem yapılması ve detaylı incelemeler hususunda konunun takipçisi olacağımızı duyuruyor, tedavi gören öğrencilerin bir an önce sağlığına kavuşmalarını diliyoruz.”

Ankara Valiliği'nden açıklama

Konuyla ilgili Ankara Valiliği şu açıklamayı yapmıştı:

“İlimizde yaşanan fırtına nedeniyle Yenimahalle ilçemizde bir inşaatta kolon devrilmesi neticesinde üç vatandaşımız yaralanmış olup; hastaneye kaldırılan vatandaşlarımızdan biri maalesef hayatını kaybetmiştir. Diğer iki yaralı vatandaşımızın tedavisine devam edilmektedir.”