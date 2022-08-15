Ankara’da sağanak ve fırtına: Bir stajyer mühendis yaşamını yitirdi, 2'si yaralandı

Sağanak ve fırtınanın etkisini gösterdiği başkent Ankara'da bir inşaatta kolon devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı. Altındağ'da Ulu Camii'nin minaresi çöktü. Çankaya'da ise bir ilçede camların kırılması sonucu 4 öğrencinin hastaneye sevk edildiği açıklandı. AFAD'ın Başkanlık binası da fırtınadan etkilendi. Binanın dış cephesindeki kaplamalar uçtu. Ankara Adliyesi'nde ise Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu'nun tavanı çöktü.

Yenimahalle'deki inşaatta kolon devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Ankara Valisi Vasip Şahin yaptığı açıklamada, "İlimizde yaşanan fırtına nedeniyle Yenimahalle ilçemizde bir inşaatta kolon devrilmesi neticesinde üç vatandaşımız yaralanmış olup; hastaneye kaldırılan vatandaşlarımızdan biri maalesef hayatını kaybetmiştir. Diğer iki yaralı vatandaşımızın tedavisine devam edilmektedir" ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Kentimizde etkili olan fırtına ve sağanak nedeniyle inşaat kolonunun altında kalan 1 vatandaşımız maalesef ki hayatını kaybetti. Başımız sağ olsun." dedi.

Stajyer mühendis yaşamını yitirdi

İHA'nın haberine göre Yenimahalle'deki bir inşaatta kolonun devrilmesi sonucu yaşamını yitiren kişinin stajyer inşaat mühendisi Taha Öztürk (21) olduğu ortaya çıktı. Olayda yaralanan Ege Kıratlı (21) ve Emre Çetin’in (22) de stajyer olduğu öğrenildi.

Ulu Camii'nin minaresi devrildi, camları kırılan lisede 4 öğrenci hastaneye kaldırıldı

AFAD'dan yapılan açıklamada Altındağ ilçesindeki Ulu Camii'nin minaresinin çöktüğü, bölgeye ekiplerin sevk edildiği belirtildi. AFAD ayrıca Çankaya ilçesinde bir lisenin camlarının kırıldığını ve 4 öğrencinin hastaneye sevk edildiğini duyurdu.

🌧 Ankara’da yaşanan yoğun yağış nedeniyle;



▪️Altındağ ilçesinde Ulu Camiinin minaresi çökmüş, @AFAD_Ankara ekiplerimiz tedbiren olay bölgesine yönlendirilmiştir.



▪️Çankaya ilçesinde camları kırılan bir lisedeki 4 öğrenci hastaneye sevk edilmiştir.



Gelişmeleri takip ediyoruz. — AFAD (@AFADBaskanlik) August 15, 2022

AFAD Başkanlık binasının kaplamaları uçtu

Öte yandan AFAD Başkanlık binası da fırtınadan etkilendi.

Ankara'daki fırtınada AFAD binası da hasar gördü https://t.co/t45Unh0FBZ pic.twitter.com/UAju3pBZIh — soL Haber (@solhaberportali) August 15, 2022

Binanın dış cephe kaplamaları uçtu. AFAD'dan yapılan açıklamada binada yapısal bir hasar olmadığı belirtildi. Açıklamada "Bugün Ankara’da meydana gelen şiddetli fırtınayla birlikte yağan yağmur esnasında Başkanlık binamızda AFAD logomuzun bulunduğu alandaki kaplamada kopmalar meydana gelmiştir. Başkanlık binamızda herhangi bir yapısal hasar bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Ankara'da öğle saatlerinde başlayan yağış, önce sağanağa ardından da fırtınaya neden oldu. Yağış hayatı olumsuz etkilerken, vatandaşların da zor anlar yaşamasına neden oldu.

Kentin çeşitli noktalarında çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Ankara Adalet Sarayı’nın ise tavanı çöktü. Mazgalların tıkanmasıyla caddeler sular altında kaldı.

Başta Çankaya ilçesi olmak üzere Mamak, Keçiören, Yenimahalle, Pursaklar, Altındağ, Sincan ve Etimesgut'taki yollarda mahsur kalan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Şehrin en yoğun noktalarında metrelerce su birikintisi araç geçişlerini imkansız hale getirdi. Göle dönen caddelerde mahsur kalan vatandaşlar ise korku dolu anlar yaşadı.

Çatılarda ve otomobillerde meydana tahribatlar maddi hasara sebep oldu.

Ankara Adliyesi’nde tavan çöktü

Ankara Adalet Sarayı'nda C Blok Zemin katta bulunan Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu'nun yaşanan yoğun fırtınanın etkisiyle tavanı çöktü.

Yaşanan kazadan sonra adliye personeli, güvenlik önlemleri nedeniyle odaya giriş ve çıkışları geçici süreliğine kapattı.