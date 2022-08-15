TOGO kulelerinin yıkımı için ihaleye çıkıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, TOGO kuleleri için hurda karşılığı yıkım işi için ihale açtı. İhale sonunda kulelerin 'emsal fazlası' katları yıkılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 15 Ağustos 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararla TOGO kuleleri için hurda karşılığı yıkım işi ihalesi açtı. İhale 1 Eylül 2022 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu’nda, Belediye Encümeni huzurunda gerçekleşecek.

Eski CHP Milletvekili ve Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Sinan Aygün’ün sahibi olduğu kuleler, imar planlarına aykırı olarak yapılan emsal artışlarıyla gündeme gelmişti.

Ne olmuştu?

TOGO projeleri için Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda yıkım kararı alınmıştı. Nisan ayında yapılan son açıklama ile TOGO Kuleleri için yıkım kararı alındığı duyurulmuştu. Yıkıma karşı açılan dava da geçtiğimiz Temmuz ayında Danıştay 6. Dairesi tarafından reddedilmiş, böyle yıkımın önüne engel kalmamıştı.

15 Ağustos 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan hurda karşılığı yıkım ihalesi ile TOGO Kuleleri projesi için alınan karar uygulamaya geçti.

Kulelerin yıkımı için 25 milyon 913 bin TL’lik bir bedel öngörüldü.