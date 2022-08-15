'Atatürk Orman Çiftliği, 'Beştepe Millet Ormanı' haline getirilecek'

Tezcan Karakuş Candan, Atatürk Orman Çiftliği alanın bir bölümünün 'Beştepe Millet Ormanı' haline getirileceğini yazdı.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Kısa Dalga'daki "Talanın adı Millet Ormanı" başlıklı yazısında, 11 Kasım 2021 tarihinde 'Milli Ağaçlandırma Günü’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "81 ilde 81 Millet Ormanı yapacağız" açıklamasını hatırlatarak, şöyle yazdı:

"Bu açıklama ormanlarımızın başına gelecek belanın habercisiydi. Mevzuatımızda yeri olmayan "Millet Ormanı" kavramı yine pat diye ortama atılmış oldu. Açıklama ile gaza basıldı. Orman Genel Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlükleri'ne genelgeler göndererek her ilde bir ‘Millet Ormanı’ yapılmasının altını çizdi. Mevzuat arkadan gelecekti. Nitekim 22 Mayıs 2022 tarihinde resmi gazetede mesire alanları yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı "Orman Parkları Yönetmeliği” yayınlandı"

Atatürk Orman Çiftliği alanın bir bölümünün 'Beştepe Millet Ormanı' haline getirileceğini ifade eden Candan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"AKP iktidarının yaşamımıza değer katan varlıkları yok etme yaklaşımı ile neoliberalizmin sermaye aktarımının iç içe geçtiği projeler arasına eklenen Millet Ormanı, Başkentte Cumhuriyet’in simge mekânlarından olan Atatürk Orman Çiftliği’ne yapılıyor. Atatürk’ün şahsi mal varlığı olan, şartlı bağışı ve vasiyeti ile 11 Haziran 1937 yılında halkına emanet edilen Atatürk Orman Çiftliği alanın bir bölümü, Beştepe Millet Ormanına dönüştürülmeye cüret ediliyor. Kaçak Saray’ın hemen karşısında bulunan Atatürk Orman Çiftliği alanında Ankara Orman İşletmeleri Müdürlüğü tarafından "Beştepe Millet Ormanı Sosyal Donatılar İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi” ihalesi çıkartıldı bile. Çorak bir araziye değer katamayanlar, bu ülkenin kurucusunun, şahsi mal varlığını halkına emanet ettiği, 1. derece doğal ve tarihi sit alanını talan ediyor. Atatürk’ün ismini silmeye yönelik mekân hıncını barındıran bu hamle, diğer yandan Anadolu’nun her yerinde ranta açılacak, talan edilecek orman alanlarını işletmeye dönüştürerek, yapılaşma tehdidi ile karşı karşıya bırakıyor.

Başkentte Atatürk Orman Çiftliği alanlarında bir kez daha başlayan bu hukuksuzluk, değer harcayıcılığı, 81 ilde hepimize ait olan orman alanlarında yaşanacak. Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin Beştepe Millet Ormanı ihale sürecini hızlıca yargıya taşımasıyla Millet Ormanları adı altında ormanların talanına ilişkin mücadelede ilk kıvılcım yakıldı. Gerisi hepimizin sorumluluğunda."