Tezcan Galvaniz’de patron kıyafet vermeyince işçiler iş bıraktı: Eylemdeki işçilere yemek verilmedi

Kocaeli'de bulunan Kartepe Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi’nde üretim yapan Tezcan Galvaniz fabrikasında işçiler bu sabah iş bıraktı.

Özgür Kocaeli'den Suriye Çatak'ın haberine göre işverenin kışlık iş kıyafetlerini vermemesi ve çalışma koşullarını düzeltmemesi nedeniyle işçiler sabah 08.00 vardiyasında fabrikaya girdi fakat iş başı yapmadı.

Makinelerin başında bekleyen işçiler, işverenin iş kıyafetlerini vermesi istedi. Aksi halde üretim yapmayacaklarını belirten işçilere patron öğle yemeği verilmemesini söyledi. Duruma itiraz eden işçilere “Yemek verilmeyecek, gidin dışardan yiyin, ne yaparsanız yapın. Burası özel mülk, buranın sahinin dediği olacak” denildi.

İşveren, işçilerin polis zoru ile fabrikadan çıkartılmasını istedi. İşçilere kıyafet vermeyen patron, "sendika işçilere kıyafet alsın" da dedi. İşçiler kıyafetleri gelene kadar üretim yapmayacaklarını belirtirken, sendika ve işveren arasında da görüşmeler devam ediyor.

İşçilerin karşı karşıya kaldığı ilk sorun değil

Geçtiğimiz Ocak ayında Tezcan Galvaniz'de örgütlenme çalışmalarını tamamlayan ve yetki belgesini alan Özçelik-İş Sendikası'nın iş sözleşmesi süreci tıkandı. Yetki belgesi alınmasının ardından işyeri tarafından itiraz edilen ve dava açılan Özçelik-İş Sendikası’na bağlı işçiler, haklarını aramak için eyleme çıkmıştı.

Tezcan Galvaniz’de Ocak ayında başlayan toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmeleri Ağustos ayının ilk haftasında anlaşmayla sonuçlandı. Ancak işveren anlaşmadan önceki gün (16 Ağustos) sözleşmeyi imzalamaktan vazgeçtiğini açıklamıştı. Karara tepki gösteren işçiler, fabrika önünde eylem yapmıştı.

2023 Ocak ayından ayından itibaren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, yazlık ve kışlık kıyafetleri, çay saatleri gibi pek çok konuda sürekli sorun yaşayan Tezcan Galvaniz işçileri defalarca haklarını aramaya çalıştı.

Fabrikada örgütlü olan Öz Çelik-İş Sendikası ile birlikte kıyafet talebinde bulunan işçiler bu sefer de bir cevap alamadı.